Короли эпатажа: Эти знаки зодиака готовы на всё, лишь бы на них обратили внимание

Астрологи давно определили, что люди некоторых знаков зодиака не представляют своей жизни без чужого внимания. Они даже готовы сами зачинать разного рода движуху, чтобы их обсуждали.

Первые, кого звездочёты назвали как самых эпатажных, — личности, кто по гороскопу Овен. Эти люди славятся своими не всегда обдуманными спонтанными действиями, которые, кстати, и сами Овны далеко не всегда могут объяснить. Но именно эта часть характера и привлекает к представителям огненной стихии внимание.

Кого из всех знаков зодиака можно назвать любителями эпатажа? Огненные Овен и Лев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stellar_bones

На втором месте — рождённые под знаком зодиака Лев. Настоящие звёздные короли, эти люди любят быть замеченными и готовы пойти на многое, лишь бы оказаться обсуждаемыми коллегами или друзьями. Часто представители знака зодиака Лев пускают в ход как личное обаяние и харизму, уверенность в себе, так и привлекают внимание яркими образами. Могут заинтересовать людей своей эрудицией, смелостью и нестандартными высказываниями.

"Козероги же считают, что лучший эпатаж — это демонстрация собственных достижений в соответствии с самыми высокими стандартами. Они рады шокировать окружающих профессиональными успехами, восхищать силой воли и подчёркнуто изысканными манерами", — рассказывает Наталья Шевченко.

Ещё на очереди эпатажный знак зодиака — Скорпион. Личности этого созвездия любят не только доминировать и показывать силу своего характера, но и вызывать мощные эмоции у окружающих. Со слов астролога, Скорпионы — провокаторы, они привлекают внимание поступками, подобранными нарядами и аксессуарами, а ещё мастерски играют на публику.

Люди каких знаков зодиака не могут и дня прожить без обсуждения себя? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stellar_bones