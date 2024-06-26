"По голове был удар": Голый неадекват в стрингах напал на москвичку на глазах у её детей

Девушка, на которую на детской площадке напал мужчина, загоравший там в одних трусах, рассказала, что "отдыхающий" ударил её по голове и ноге. Всё это произошло на глазах у её двоих детей, сообщает SHOT.

Москвичка описала нападение загоравшего на детской площадке "нудиста". Видео © Telegram / SHOT

Москвичка пыталась решить вопрос мирно, но "нудист" вместе с другим полуголым мужчиной, который также грел бока, не хотел уходить. Понимая, что конфликт только разгорается, девушка начала снимать происходящее на видео. Её дочь и сын в этот момент были на горке, девочка заплакала, поэтому мать попыталась забрать её, но это было не так просто — агрессор стал бегать за девушкой.

"Он за мной бежит, я понимаю, что всё. Ударит. Дочь начинаю [спускать]. Он начинает меня бить. По голове был удар. Ногой он меня ударил по ноге, здесь ссадина была, начинает заживать", — рассказала пострадавшая.

Примечательно, что скуфы-курортники пришли жарить бока на территории школы и охранник на посту свободно пропустил мужчин. Пострадавшая написала заявление в полицию и сняла побои. Она подчеркнула, что штраф за такое не сможет компенсировать стресс, который пережили её дети.