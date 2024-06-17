В Казани возбудили уголовное дело против "яжебати", избившего сына на глазах у матери
В Казани мужчина избил сына у подъезда на глазах у семьи
Житель Казани избил ребёнка у подъезда дома на глазах у семьи. Видеозапись с камеры опубликовали местные новостные порталы.
В Казани мужчина избил своего сына перед подъездом. Видео © Telegram / Казань на максималках
На предоставленных кадрах можно увидеть, как мужчина силой сажает мальчика на скамейку, а затем несколько раз бьёт по лицу и пинает. Всё это он сопровождает фразами в приказном тоне. В какой-то момент у несовершеннолетнего начались судороги. Это происходит на глазах у сильно плачущей сестры малыша и его мамы, мужчина же не даёт родным помочь мальчику и отгоняет их от сына.
К ситуации уже подключилась уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец, которая пообещала помочь пострадавшему мальчику. По данным прокуратуры региона, возбуждено уголовное дело по статье об истязании. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.
Ранее Life.ru писал, что в Бурятии установили личности всех участников, которые жестоко избили девушку. По словам главы республики Алексея Цыденова, подростки и их родители обязательно понесут соответствующее наказание.