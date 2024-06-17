В Казани возбудили уголовное дело против "яжебати", избившего сына на глазах у матери

На предоставленных кадрах можно увидеть, как мужчина силой сажает мальчика на скамейку, а затем несколько раз бьёт по лицу и пинает. Всё это он сопровождает фразами в приказном тоне. В какой-то момент у несовершеннолетнего начались судороги. Это происходит на глазах у сильно плачущей сестры малыша и его мамы, мужчина же не даёт родным помочь мальчику и отгоняет их от сына.