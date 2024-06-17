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17 июня, 19:54

В Казани возбудили уголовное дело против "яжебати", избившего сына на глазах у матери

В Казани мужчина избил сына у подъезда на глазах у семьи

Житель Казани избил ребёнка у подъезда дома на глазах у семьи. Видеозапись с камеры опубликовали местные новостные порталы.

В Казани мужчина избил своего сына перед подъездом. Видео © Telegram / Казань на максималках

На предоставленных кадрах можно увидеть, как мужчина силой сажает мальчика на скамейку, а затем несколько раз бьёт по лицу и пинает. Всё это он сопровождает фразами в приказном тоне. В какой-то момент у несовершеннолетнего начались судороги. Это происходит на глазах у сильно плачущей сестры малыша и его мамы, мужчина же не даёт родным помочь мальчику и отгоняет их от сына.

К ситуации уже подключилась уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец, которая пообещала помочь пострадавшему мальчику. По данным прокуратуры региона, возбуждено уголовное дело по статье об истязании. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

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Обложка ©

Freepik

Алексей Соловьёв
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