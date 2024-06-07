Россиянка нокаутировала флориста, продавшую её мужу "плохой" букет

По данным телеграм-канала, пьяный мужчина пришёл в цветочный магазин за букетом своей жене. Затем вернулся, но уже с возлюбленной, которая, как оказалось, осталась крайне недовольна цветами. Женщина потребовала вернуть деньги, на что получила отказ. Тогда дамочка схватила приглянувшийся букетик с витрины и поспешила к выходу. Продавец попыталась остановить воровку, но, получив по лицу, оказалась на асфальте.