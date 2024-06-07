Россиянка нокаутировала флориста, продавшую её мужу "плохой" букет
SHOT: Жительница Калининграда избила флориста после попытки украсть букет
Жительница Калининграда избила флориста, продавшую её мужу "плохой" букет. Подробности инцидента узнал SHOT.
Россиянка нокаутировала флориста, продавшую её мужу "плохой" букет. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, пьяный мужчина пришёл в цветочный магазин за букетом своей жене. Затем вернулся, но уже с возлюбленной, которая, как оказалось, осталась крайне недовольна цветами. Женщина потребовала вернуть деньги, на что получила отказ. Тогда дамочка схватила приглянувшийся букетик с витрины и поспешила к выходу. Продавец попыталась остановить воровку, но, получив по лицу, оказалась на асфальте.
А ранее Life.ru сообщал, что в Курской области пьяный мужчина жестоко избил продавщицу магазина. Причиной стало то, что женщина не смогла сказать, "где находится Монголия".
Кадр из видео Telegram / SHOT