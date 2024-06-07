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7 июня, 19:17

Россиянка нокаутировала флориста, продавшую её мужу "плохой" букет

SHOT: Жительница Калининграда избила флориста после попытки украсть букет

Жительница Калининграда избила флориста, продавшую её мужу "плохой" букет. Подробности инцидента узнал SHOT.

Россиянка нокаутировала флориста, продавшую её мужу "плохой" букет. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, пьяный мужчина пришёл в цветочный магазин за букетом своей жене. Затем вернулся, но уже с возлюбленной, которая, как оказалось, осталась крайне недовольна цветами. Женщина потребовала вернуть деньги, на что получила отказ. Тогда дамочка схватила приглянувшийся букетик с витрины и поспешила к выходу. Продавец попыталась остановить воровку, но, получив по лицу, оказалась на асфальте.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Курской области пьяный мужчина жестоко избил продавщицу магазина. Причиной стало то, что женщина не смогла сказать, "где находится Монголия".

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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