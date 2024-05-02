Под Курском продавщицу жестоко избили после внезапного вопроса по географии

Под Курском пьяный мужчина жестоко избил продавщицу магазина, которая не смогла ответить на его вопрос по географии. По данным SHOT, инцидент, запечатлённый камерой видеонаблюдения, произошёл ещё 19 марта, когда обезумевший мужчина влетел в магазин в посёлке Петрине. Изверг схватил женщину за волосы и начал наносить ей удары по лицу и телу.

Момент избиения продавщицы в Курской области. Видео © SHOT

По словам пострадавшей, в тот момент неадекват требовал от неё сказать, "где находится Монголия". После этого мужчина ушёл, не тронув ни кассу с деньгами, ни товары на полках. К слову, позднее он спокойно возвращался, чтобы купить алкоголь, а на вопросы об избиении отвечал, что просто не знает, зачем сделал это.

Нападавшего нашли и допросили, им оказался уроженец Иркутской области, который переехал в Петрин в начале 2024 года. После разговора его отпустили, а уголовное дело не возбудили, так как судмедэкспертиза якобы не установила степень нанесённого вреда, хотя 56-летней женщине диагностировали перелом носа, сотрясение и наложили восемь швов на лицо.

Долгое время сильные боли мешали женщине пить и есть. Теперь она боится выходить на улицу без мужа и занимается с психологами. Пострадавшая обратилась в прокуратуру, надеясь, что вмешательство надзорного органа поможет справедливости восторжествовать.

Продавщица, избитая в Курской области. Фото © SHOT