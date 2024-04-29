В Королёве пьяная девушка избила женщину за замечание о нарушении режима тишины

Пьяная девушка избила жительницу Королёва, которая попросила буйную компанию не шуметь под окнами дома ночью. Врачи диагностировали у женщины ушибы мягких тканей лица и синяки, сообщает SHOT.

Момент, когда пьяная компания тусовалась под окнами жилого дома. Видео © SHOT

57-летняя Юлия Васильевна рассказала, что полночи не могла уснуть из-за толпы молодёжи под окнами, которая никак не хотела расходиться. Среди 10 девушек и парней были и несовершеннолетние. Когда терпение жительницы дома лопнуло, она вышла на улицу, чтобы сделать молодым людям замечание, но в итоге только нарвалась на негатив со стороны хулиганов. Поняв, что слушать её не будут, женщина вызвала полицию.

По её словам, в какой-то момент одна из девушек подошла к ней и ударила по лицу, а когда потерпевшая упала на землю, то продолжила её избивать. Жительница Королёва утверждает, что у неё разбиты челюсть и нос, а также синяк под глазом. Прибывшие на место медики диагностировали у неё ушибы мягких тканей лица. На недоброжелателей женщина уже написала заявление в полицию, двух парней из компании и девушку задержали. Проводится проверка.