"В детский дом сдам": Москвичка избила грудничка на детской площадке

В Москве женщина била и трясла от злости грудного ребёнка на детской площадке. Малышу досталось от горе-матери из-за того, что тот не переставал кричать в коляске, сообщает SHOT.

Мать избила и обматерила грудничка на детской площадке в Москве. Видео © SHOT

Инцидент произошёл в районе Западное Дегунино. Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что, до того как они включили камеру, разъярённая женщина несколько раз ударила грудничка по голове. Матери не понравилось, что ребёнок капризничает и никак не может перестать кричать. Местные жители добавили, что уже замечали за этой женщиной подобное поведение, поэтому хотят показать это видео полиции и органам опеки.