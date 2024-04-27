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27 апреля, 07:56

"В детский дом сдам": Москвичка избила грудничка на детской площадке

SHOT: В Москве женщина избила и обматерила грудного ребёнка на детской площадке

В Москве женщина била и трясла от злости грудного ребёнка на детской площадке. Малышу досталось от горе-матери из-за того, что тот не переставал кричать в коляске, сообщает SHOT.

Мать избила и обматерила грудничка на детской площадке в Москве. Видео © SHOT

Инцидент произошёл в районе Западное Дегунино. Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что, до того как они включили камеру, разъярённая женщина несколько раз ударила грудничка по голове. Матери не понравилось, что ребёнок капризничает и никак не может перестать кричать. Местные жители добавили, что уже замечали за этой женщиной подобное поведение, поэтому хотят показать это видео полиции и органам опеки.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Краснодарском крае семейная пара избивала детей прутьями, морила их голодом и запирала в подвале. Супруги также оскорбляли отпрысков по любому поводу и унижали их человеческое достоинство. Следователи возбудили уголовное дело по статье об истязании.

Обложка ©

SHOT

Дарья Нарыкова
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