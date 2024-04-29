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29 апреля, 13:06

В Москве псевдотаксисты грабили клиентов, предлагая им "бутылку воды"

В Москве поймали двух водителей, которые усыпляли и обворовывали клиентов

В Москве под стражу заключили двух мужчин 38 и 44 лет, которые усыпляли и обворовывали своих пассажиров. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Московские псевдотаксисты усыпляли и грабили клиентов. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Следствие выяснило, что мужчины на автостанции "Новоясеневская" подыскивали людей под градусом, предлагали им услуги такси, а потом усыпляли и грабили. Как рассказали потерпевшие, во время поездки преступники давали бутылку воды, после которой пассажиры засыпали, а злоумышленники переводили деньги на свои счета и обчищали их карманы. Всего от действий недобросовестных бомбил пострадали четыре человека.

"Мужчинам предъявлено обвинение в совершении краж  (ст. 158 УК РФ) и с учётом позиции прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона", — говорится в сообщении ведомства.

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Пойманный на краже со своей же точки владелец ПВЗ Wildberries позарился на чужой

Ранее Life.ru писал, что в Москве задержали трёх человек, которые обокрали и до смерти избили прохожего. Было заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего, а также о грабеже. Злоумышленниками оказались подростки 2006 и 2008 года рождения.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Александра Мышляева
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