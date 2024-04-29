В Москве псевдотаксисты грабили клиентов, предлагая им "бутылку воды"

В Москве под стражу заключили двух мужчин 38 и 44 лет, которые усыпляли и обворовывали своих пассажиров. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Московские псевдотаксисты усыпляли и грабили клиентов. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Следствие выяснило, что мужчины на автостанции "Новоясеневская" подыскивали людей под градусом, предлагали им услуги такси, а потом усыпляли и грабили. Как рассказали потерпевшие, во время поездки преступники давали бутылку воды, после которой пассажиры засыпали, а злоумышленники переводили деньги на свои счета и обчищали их карманы. Всего от действий недобросовестных бомбил пострадали четыре человека.

"Мужчинам предъявлено обвинение в совершении краж (ст. 158 УК РФ) и с учётом позиции прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона", — говорится в сообщении ведомства.