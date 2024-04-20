Пойманный на краже со своей же точки владелец ПВЗ Wildberries позарился на чужой

Пойманный на краже в собственном магазине владелец пункта выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries попытался обокрасть своего коллегу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Владелец ПВЗ Wildberries обокрал свой же склад. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Сначала мужчина обокрал свой собственный склад на 5,5 миллиона рублей, после чего его отправили под домашний арест, однако этого ему оказалось мало. Он нашёл себе сообщника в виде сотрудника другого пункта выдачи и попытался ограбить уже чужой магазин.

По данным канала, потерпевшего предпринимателя насторожил тот факт, что у него на точке скопилось много дорогих товаров, среди которых даже были тепловизоры стоимостью около 250 тысяч рублей. Также к нему поступили звонки от специалистов Wildberries. Они на месте осмотрели склад и предупредили бизнесмена, что его, судя по всему, собираются ограбить.

Мужчина установил там камеры скрытого видеонаблюдения. В какой-то момент он увидел, как сообщник его сотрудника, который сам был владельцем ПВЗ, в маске под видом курьера приехал на склад в поиске товара, перерыл все коробки, но ничего там уже не нашёл. Впоследствии на склад прибыл сам бизнесмен и его горе-сотрудник. Последний раскрыл владельцу пункта выдачи всю схему.

Телеграм-канал сообщил, что потерпевший обратился в Ухтомский отдел полиции. Там заводить ещё одно уголовное дело на и так находящегося под домашним арестом другого владельца ПВЗ отказались.