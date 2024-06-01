В Тверской области мужчина с оружием отобрал у инвалида пакет с продуктами

В Тверской области мужчина с оружием отобрал продукты у инвалида. Видео инцидента, случившегося в Кимрах, появилось в местных социальных сетях. Потерпевший, не имея возможности защититься, начал громко кричать, но никто не помог.

В Тверской области мужчина с оружием отобрал пакет с продуктами у инвалида. Видео © VK / "Подслушано Кимры"

В пресс-службе областного главка МВД сообщили РИА "Новости" о задержании одного из грабителей, им оказался ранее судимый мужчина. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подчёркивается, что злоумышленник угрожал инвалиду предметом, похожим на пистолет.