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1 июня, 15:20

В Тверской области мужчина с оружием отобрал у инвалида пакет с продуктами

В Тверской области мужчина с оружием отобрал продукты у инвалида. Видео инцидента, случившегося в Кимрах, появилось в местных социальных сетях. Потерпевший, не имея возможности защититься, начал громко кричать, но никто не помог.

В Тверской области мужчина с оружием отобрал пакет с продуктами у инвалида. Видео © VK / "Подслушано Кимры"

В пресс-службе областного главка МВД сообщили РИА "Новости" о задержании одного из грабителей, им оказался ранее судимый мужчина. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подчёркивается, что злоумышленник угрожал инвалиду предметом, похожим на пистолет.

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Ранее в Москве трое подростков избили и обокрали мужчину, он скончался в больнице. Преступление попало на видео. Нападавших задержали в кратчайшие сроки, им по 14 и 16 лет.

Обложка ©

VK / "Подслушано Кимры"

Матвей Константинов
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