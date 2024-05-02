Под Тулой ищут дерзких грабителей, которые за считаные минуты обнесли ювелирный на 20 млн

В Тульской области ввели план "Перехват" для поиска грабителей, которые вынесли из ювелирного магазина различных украшений на 20 миллионов рублей. По информации Mash, 29 апреля двое грабителей в камуфляже и балаклавах ворвались в торговый зал в городе Узловая, стали бить витрины. Угрожая продавщицам предметом, похожим на пистолет, злодеи за пять минут обчистили 10 стендов с ювелиркой и скрылись на старенькой "семёрке".

Разбитые витрины в ограбленном ювелирном магазине в городе Узловая Тульской области. Фото © Mash

Саму машину нашли в двух километрах от места преступления, а вот налётчиков до сих пор ищут.