Экс-кандидат в мэры Красногорска украл из секс-шопа игрушек на 600 тысяч на фоне развода с женой

Бывший кандидат в мэры подмосковного Красногорска Валерий Немировский дважды ограбил один и тот же секс-шоп. За оба захода градоначальник-неудачник похитил игрушек для взрослых на 600 тысяч рублей.

Экс-кандидат в мэры Красногорска Немировский ограбил секс-шоп. Видео © SHOT

По сведениям SHOT, на вторую кражу Немировский решился после заседания по расторжению брака. 16 января около 5 утра 48-летний вор ворвался в интим-магазин "SOS 18+" в Красногорске, разбив стеклянную дверь. Не обращая внимания на камеры видеонаблюдения и даже не скрывая лица, экс-кандидат в мэры выбросил все приглянувшиеся дилдо и страпоны прямо на снег, а затем бережно собрал в коробку и ушёл с добычей.