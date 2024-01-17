Экс-кандидат в мэры Красногорска украл из секс-шопа игрушек на 600 тысяч на фоне развода с женой
Экс-кандидат в мэры Красногорска Немировский ограбил секс-шоп на 600 тысяч
Экс-кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский ограбил секс-шоп. Обложка © SHOT
Бывший кандидат в мэры подмосковного Красногорска Валерий Немировский дважды ограбил один и тот же секс-шоп. За оба захода градоначальник-неудачник похитил игрушек для взрослых на 600 тысяч рублей.
Экс-кандидат в мэры Красногорска Немировский ограбил секс-шоп. Видео © SHOT
По сведениям SHOT, на вторую кражу Немировский решился после заседания по расторжению брака. 16 января около 5 утра 48-летний вор ворвался в интим-магазин "SOS 18+" в Красногорске, разбив стеклянную дверь. Не обращая внимания на камеры видеонаблюдения и даже не скрывая лица, экс-кандидат в мэры выбросил все приглянувшиеся дилдо и страпоны прямо на снег, а затем бережно собрал в коробку и ушёл с добычей.
Сотрудники секс-шопа заявили о краже в полицию, но искать вора долго не пришлось. Тем же днём Немировский явился в отделение с повинной и с коробкой товаров из интима-магазина. Теперь в отношении него проводится проверка. Оказалось, что 8 января он также похитил из секс-шопа кляпы, страпоны и прочие вещицы для плотских утех. За оба визита Немировский вынес игрушек на 600 тысяч рублей.
Ранее Лайф рассказывал, что бывший кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский вызвал полицию в элитный московский бизнес-клуб Club 500. Он обиделся на отказ в членстве. Теперь бизнес-клуб намерен обратиться в Следственный комитет с жалобой на парализовавшего работу клиента.