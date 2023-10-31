Подмосковный горе-бизнесмен обозлился на успех соседнего бара и решился на рэкет в стиле 90-х

34-летний предприниматель Максим открыл небольшой бар в районе Павшинская пойма в 2022 году. Местечко стремительно начало набирать популярность у местных и приносить неплохие деньги. А вот у конкурентов с той же улицы дела пошли не очень. Обрисовав ситуацию своему инвестору, партнёры не придумали ничего лучше, кроме как выжить успешного бизнесмена с улицы, прибегая к самым грязным методам.

Вместе с "братками" по вечерам они врываются в бар, нападают на сотрудников, гостей и даже угрожают сжечь заведение и "всех тут уничтожить". Не обходится и без провокаций: хулиганы сами требуют нажать на тревожную кнопку, зная, что это помешает работе заведения, а также обвиняют посетителей и работников в том, что те якобы употребляют в баре наркотики. Такой схемой 41-летний горе-инвестор Анатолий, вложившийся в убыточный бизнес, пытается разрушить репутацию прибыльного заведения, чтобы впоследствии предложить за него минимальную цену или попросту перекупить аренду. Последняя такая потасовка произошла на праздновании Хэллоуина и закончилась встречей с Росгвардией: на того самого Анатолия составили протокол о мелком хулиганстве, а один из гостей, которому тот метким ударом сломал нос, написал на него заявление в полицию. Однако после задержания мужчину отпустили.