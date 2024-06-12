В Бурятии толпа подростков избила 15-летнюю девушку

В Бурятии установили личности всех участников, которые жестоко избили девушку. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов. По его словам, подростки и их родители обязательно понесут соответствующее наказание.

В региональном управлении Следственного комитета России ранее сообщили, что толпа подростков в селе Хойтобэе, Иволгинский район, избила 15-летнюю девушку в понедельник, 10 июня. Потерпевшая рассказала матери о случившемся, однако та не обратилась в правоохранительные органы. Полиция узнала об инциденте из соцсетей, увидев видео, где девушку пинают ногами и бьют кулаками. При этом один из подозреваемых угрожал ей убийством с помощью ножа. Следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве.

"Держу ситуацию на контроле. Виновные в любом случае понесут наказание. И сами подростки, и их родители. Все причастные уже установлены. Такие безобразные поступки категорически недопустимы", — написал глава Бурятии в телеграм-канале.

Цыденов добавил, что все причастные к избиению девушки воспитываются в проблемных семьях. Родители некоторых из них привлекались к ответственности за уголовные преступления и за неисполнение родительских обязанностей. Руководитель республики подчеркнул, что подобные безобразные поступки категорически недопустимы.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Бурятии Вячеславу Сухорукову доложить о ходе расследования уголовного дела.