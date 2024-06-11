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11 июня, 11:23

В Подмосковье пятиклассник ударил ножом подростка, дразнившего его за причёску

Пятиклассник ударил ножом 13-летнего школьника во время туристической вылазки коломенского Центра детского творчества "Одиссея". Конфликт между ними разгорелся, когда старший начал задирать мальчика за длинные волосы. Об этом пишет SHOT.

11-летний мальчик (справа) пырнул ножом 13-летнего шестиклассника (слева), который дразнил его за причёску. Фото © Telegram / SHOT

11-летний мальчик (справа) пырнул ножом 13-летнего шестиклассника (слева), который дразнил его за причёску. Фото © Telegram / SHOT

Мать 11-летнего мальчика рассказала, что ученик шестого класса постоянно обращал внимание на длинные волосы её сына, которые он собирал в хвост. Разумеется, высказывания были отнюдь не комплиментарны, но до точки невозврата вся ситуация дошла именно в походе. В итоге длинноволосый ударил в порыве ярости задиру ножом в живот.

Пострадавшего в экстренном порядке госпитализировали в реанимацию, где ему сделали переливание крови. Врачи сумели спасти мальчишку, но сейчас он ещё не окреп.

Согласно уставу, участники похода могут брать с собой перочинные ножи, но пятиклассник с длинными волосами, по предварительным данным, использовал другой имевшийся у него нож. Возбуждено уголовное дело. Известно, что оба мальчика растут в благополучных семьях и в школе ни у кого нет к ним претензий.

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Ранее в Петрозаводске 15-летний школьник-сатанист во время тусовки изрезал ножом двух девушек. Сначала всем было весело, но позже гость внезапно набросился с ножом на хозяйку квартиры и её 17-летнюю подругу. Их доставили в больницу с проникающими колото-резаными ранами шеи, груди и рук.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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