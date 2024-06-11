В Подмосковье пятиклассник ударил ножом подростка, дразнившего его за причёску
Пятиклассник ударил ножом 13-летнего школьника во время туристической вылазки коломенского Центра детского творчества "Одиссея". Конфликт между ними разгорелся, когда старший начал задирать мальчика за длинные волосы. Об этом пишет SHOT.
11-летний мальчик (справа) пырнул ножом 13-летнего шестиклассника (слева), который дразнил его за причёску. Фото © Telegram / SHOT
Мать 11-летнего мальчика рассказала, что ученик шестого класса постоянно обращал внимание на длинные волосы её сына, которые он собирал в хвост. Разумеется, высказывания были отнюдь не комплиментарны, но до точки невозврата вся ситуация дошла именно в походе. В итоге длинноволосый ударил в порыве ярости задиру ножом в живот.
Пострадавшего в экстренном порядке госпитализировали в реанимацию, где ему сделали переливание крови. Врачи сумели спасти мальчишку, но сейчас он ещё не окреп.
Согласно уставу, участники похода могут брать с собой перочинные ножи, но пятиклассник с длинными волосами, по предварительным данным, использовал другой имевшийся у него нож. Возбуждено уголовное дело. Известно, что оба мальчика растут в благополучных семьях и в школе ни у кого нет к ним претензий.
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Telegram / SHOT