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23 апреля, 06:43
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Школьник-сатанист изрезал ножом и оставил истекать кровью двух девушек на вписке

Девятиклассник напал с ножом на двух девочек во время вписки в Петрозаводске

Напавший на девушек гимназист. Фото © SHOT

Напавший на девушек гимназист. Фото © SHOT

Девятиклассник-сатанист искромсал ножом двух девушек во время вписки в Петрозаводске. Как стало известно SHOT, пострадавших доставили в больницу со множественными ранами шеи, грудной клетки и рук.

Драма развернулась накануне вечером. 15-летний ученик финно-угорской школы им. Элиаса Лённрота пришёл на вечеринку в квартиру на улице Горького к сверстнице из гимназии № 17. Сначала всё было хорошо, ребята приятно проводили время. Но вдруг по неизвестной причине 15-летний гость набросился с ножом на хозяйку и её 17-летнюю подругу — студентку колледжа культуры. Несмотря на раны, девушки смогли его успокоить и убедить уйти.

Когда опасность миновала, истекающие кровью подруги вызвали скорую. Их госпитализировали с проникающими колото-резаными ранами шеи, груди и рук. Они сейчас под наблюдением врачей. Школьник задержан, с ним работает полиция. 15-летний нападавший любит проводить время на кладбищах и слушать Black Metal.

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В Башкирии школьник напал с топором на полицейского, чтобы защитить отца-хакера

Ранее вооружённый ножом 12-летний мальчик угрожал матери убийством в Орехово-Зуеве. Школьник "слетел с катушек" 15 апреля, когда родительница напомнила ему о выполнении домашней работы.

Андрей Бражников
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