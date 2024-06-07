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6 июня, 22:48

Школьникам вместо сочинений предложили снимать видео "Как я провёл лето"

Кравцову предложили разрешить школьникам снимать видео о проведённом лете

Современным школьникам для самовыражения доступны новые средства, например, вместо написания сочинений на тему "Как я провёл лето" они могут снимать видео об этом. С таким предложением на имя министра просвещения Сергея Кравцова выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

"Ребята отправляются в летние лагеря, в деревню к родственникам, на дачи или же проводят каникулы на курортах с родителями. И, как правило, по возвращении с отдыха, в школах их ждёт традиционное творческое задание о своём каникулярном времяпрепровождении — сочинение на тему "Как я провёл лето", — приводит слова Ветрова RT.

По его мнению, новые времена требуют новых творческих заданий, поэтому можно перевести сочинение в видеоформат. Ветров считает, что школьники могли бы снимать ролик в течение всего лета, оставив в конце самые яркие моменты. Такая форма самовыражения не хуже письменной, отметил автор инициативы.

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Shutterstock / FOTODOM / maxim ibragimov

Николай Рюмин
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