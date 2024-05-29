Российским школьникам хотят начать преподавать уроки по "Домострою"

Уже в новом учебном году российским школьникам начнут преподавать финансовую грамотность и семьеведение. По мнению профессора, преподавателя истории государства и права РФ Финансового университета при правительстве Артемия Рожнова, помочь в этом может книга с неоднозначной репутацией, в своё время ставшая настольной в этих сферах, — "Домострой".

Он заявил, что неприглядный образ этого литературного памятника безоснователен. Например, противники книги любят говорить о том, что она рассказывает о праве мужчины избивать женщину, однако на деле физическое наказание там указывается как крайняя мера.

"Закрепляя это право, а точнее, даже обязанность мужа, "Домострой" чётко оговаривает, что это самое крайнее карательно-исправительное средство, прибегать к которому можно лишь после неудачи всех прочих воспитательных мер, только за самые серьёзные нарушения и упущения. При этом делать это нужно наедине, без гнева и без опасности для здоровья", — отметил профессор в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Таким образом, "Домострой" не поощряет или провоцирует семейное насилие, а наоборот, устанавливает его жёсткие рамки. Причём, напомнил эксперт, в то время телесные наказания были нормой.

Что касается финграмотности, то произведение описывает тонкости рационального ведения хозяйства. Так, видная ключевая мысль: благополучие семьи зависит от её способности жить по средствам, извлекать максимум выгоды из имеющихся ресурсов, бережливости и способности не влезать в долги. По словам профессора, это будет полезно для подрастающего поколения.

"Если современные школьники усвоят суть рекомендаций, научатся понимать, как нужно правильно обращаться с деньгами", — заключил Рожнов.