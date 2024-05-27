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27 мая, 07:57

В школьную программу хотят включить игры в городки и вышибалы

Общественник Ветров предложил дополнить школьные уроки физкультуры городками

Школьные уроки физкультуры необходимо дополнить новыми играми. Так считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. В обращении к министру просвещения Сергею Кравцову он пояснил, что дети с удовольствием принимают участие именно в командных и соревновательных играх — например, гоняют мяч.

Это развивает у подрастающего поколения спортивный азарт и чувство товарищества, поэтому введение в курс лапты было правильным решением. Однако в культуре нашей страны есть много других подходящих игр, в том числе городки или вышибалы. По словам Ветрова, они развивают выносливость, глазомер, стратегическое мышление и умение работать в команде.

"Прошу вас рассмотреть возможность обязательного внедрения в школьные занятия физкультурой таких русских видов спорта, как городки, чижик и вышибалы", — цитирует письмо Ветрова RT.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Матвей Константинов
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