В Госдуме предложили ввести скидки в школьном буфете для отличников
Депутат Колунов: Отличникам нужно давать скидки в школьных буфетах
Депутат предложил ввести скидки в школьном буфете за хорошие отметки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Для учащихся школ постоянно придумывают какие-то штрафы и наказания, однако лучше использовать поощрительную мотивацию для хорошей учёбы. С таким заявлением выступил депутат Госдумы РФ Сергей Колунов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
"Изо дня в день слышу о том, что коллеги предлагают штрафовать школьников, наказывать их и так далее. Но зачем наказывать детей? Давайте мотивировать и поощрять", — рассказал парламентарий.
Отличным стартом инициативы станет мотивация в виде скидок на продукцию школьных буфетов. Своеобразные льготы, по мнению Колунова, должны получать те учащиеся, которые учатся на отлично.
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