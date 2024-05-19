Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 15:09

В Госдуме предложили ввести скидки в школьном буфете для отличников

Депутат Колунов: Отличникам нужно давать скидки в школьных буфетах

Депутат предложил ввести скидки в школьном буфете за хорошие отметки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Депутат предложил ввести скидки в школьном буфете за хорошие отметки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Для учащихся школ постоянно придумывают какие-то штрафы и наказания, однако лучше использовать поощрительную мотивацию для хорошей учёбы. С таким заявлением выступил депутат Госдумы РФ Сергей Колунов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

"Изо дня в день слышу о том, что коллеги предлагают штрафовать школьников, наказывать их и так далее. Но зачем наказывать детей? Давайте мотивировать и поощрять", рассказал парламентарий.

Отличным стартом инициативы станет мотивация в виде скидок на продукцию школьных буфетов. Своеобразные льготы, по мнению Колунова, должны получать те учащиеся, которые учатся на отлично.

Родителям дали советы, как помочь ребёнку эмоционально подготовиться к экзаменам
Родителям дали советы, как помочь ребёнку эмоционально подготовиться к экзаменам

Ранее Life.ru рассказывал, что нужно делать выпускникам, чтобы успешно сдать ЕГЭ. Школьникам стоит выбрать собственную стратегию выполнения заданий, исходя из своих индивидуальных качеств и умений.

Мирон Сидоров
  • Новости
  • Дети
  • Госдума
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров