В Госдуме предложили ввести скидки в школьном буфете для отличников

Для учащихся школ постоянно придумывают какие-то штрафы и наказания, однако лучше использовать поощрительную мотивацию для хорошей учёбы. С таким заявлением выступил депутат Госдумы РФ Сергей Колунов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

"Изо дня в день слышу о том, что коллеги предлагают штрафовать школьников, наказывать их и так далее. Но зачем наказывать детей? Давайте мотивировать и поощрять", — рассказал парламентарий.

Отличным стартом инициативы станет мотивация в виде скидок на продукцию школьных буфетов. Своеобразные льготы, по мнению Колунова, должны получать те учащиеся, которые учатся на отлично.