В РАН указали на связь между нехваткой учёных в России и ЕГЭ

Дефицит кадров в научной сфере России отчасти вызван уровнем школьной подготовки и нежеланием выпускников выбирать точные науки для сдачи на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Такое мнение озвучил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

В беседе с РБК глава РАН объяснил, что число школьников, сдававших ЕГЭ по физике, за последние несколько лет кратно уменьшилось, во многих случаях выпускники выбирают информатику. Многие академики считают, что эту ситуацию нужно исправлять. Сделать это предлагается с помощью работы над поднятием значимости точных наук, в частности математики и физики. Красников также высказал предположение, что причиной непопулярности этих дисциплин может быть недостаточный уровень квалификации школьных педагогов.

Собеседник издания также отметил, что сейчас России не нужно отказываться от проведения ЕГЭ, ведь он является частью исправно работающей образовательной системы. Однако этот элемент не лишён минусов — сдающие его выпускники подвергаются сильнейшему стрессу.

Глава РАН добавил, что между нехваткой научных кадров и отъездом учёных из страны после начала спецоперации на Украине, объявления мобилизации и введения антироссийских санкций нет связи. Президент академии уточнил, что из 1900 членов РАН только четверо уехали из России.