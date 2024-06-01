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Регион
1 июня, 02:47

Эксперт рассказал о схеме мошенников в период сдачи ЕГЭ

Эксперт Пащенко: Люди ведутся на уловки аферистов из-за незнания и веры в чудеса

На фоне сдачи ЕГЭ мошенники активно используют схему "развода" выпускников и их родителей, используя прямую таргетированную рекламу, в частности боты в мессенджерах. Об этом сообщает радио Sputnik.

"Они предлагают три вида услуг: вписать вас в единую базу ЕГЭ, как будто вы сдали его, — вам якобы пришлют сертификат, и можете даже на экзамены не приходить; следующий вариант — покупка правильных ответов со "стопроцентной" гарантией; третий вариант — вы якобы сможете получить доступ к так называемой базе сливов ЕГЭ в тот момент, когда находитесь непосредственно на экзамене. То есть вы платите деньги, а результат получите в день сдачи ЕГЭ", — рассказал руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.

Соглашаться на такие предложения ни в коем случае нельзя. Каких-то баз данных госэкзаменов, по словам эксперта, сейчас фактически нет: в Сеть выложены только устаревшие или изготовленные мошенниками материалы.

Одна неприметная папка на компьютере даст мошенникам доступ к аккаунту Telegram, предупредил эксперт
Одна неприметная папка на компьютере даст мошенникам доступ к аккаунту Telegram, предупредил эксперт

Пащенко привёл следующую статистику: 70% потребителей "услуг" мошенников — сами выпускники, 30% — их родители. Люди ведутся на уловки аферистов из-за низкой осведомлённости и веры в чудеса, констатировал он и посоветовал выпускникам, во-первых, усилить подготовку к экзаменам, а во-вторых, прежде чем платить за услугу, читать о ней отзывы в Интернете.

Ранее россиян предупредили о мошенниках-"рентгенологах". Злоумышленники предлагают жертвам пройти флюорографию за счёт средств ОМС, при этом "для подтверждения записи" нужно назвать код из СМС.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Panitanphoto

Лариса Сафронова
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