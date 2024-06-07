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7 июня, 11:30

В Якутии младшеклассник поджёг ребёнка во время ссоры на детской площадке

В Якутии школьник поджёг футболку ребёнка зажигалкой в ходе конфликта на детской площадке. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в результате пострадавший получил ожог 25% поверхности тела.

Инцидент произошёл 26 мая на детской площадке в селе Намцы. По данному факту возбуждено административное дело в отношении родителя мальчика 2016 года рождения, который совершил поджог. Семья ребёнка, как и он сам, поставлены на профилактический учёт. О состоянии пострадавшего информации нет. К ситуации уже подключились местные следователи.

"В настоящее время следователем Намского межрайонного СУ СК РФ по Республике Якутия проводится процессуальная проверка обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее Life.ru рассказывал об истории из Кемеровской области, после которой девятилетний школьник получил множество ожогов тела. Всё произошло из-за глупой детской выходки: мальчик забрался на подстанцию и, со слов очевидцев, буквально приплавился к ней под воздействием тока. По разным оценкам, у ребёнка ожоги от 60 до 80% кожи, также сообщалось, что ему пришлось ампутировать ноги.

Школьница сорвалась со скалодрома и сломала позвоночник на турсборах в Ленобласти
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Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Наталья Исакова
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