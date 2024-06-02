Школьница сорвалась со скалодрома и сломала позвоночник на турсборах в Ленобласти

В Ленинградской области возбудили уголовное дело из-за падения 13-летней девочки с высоты на скалодроме. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России.

Как рассказали в ведомстве, 30 мая ученица петербургского лицея № 384 прибыла вместе со сверстниками и преподавателями в лагерь на берегу реки Вуокса неподалёку от посёлка Лосево. Во время тренировки в рамках туристического сбора девочка сорвалась при спуске со скалодрома. По данным телеканала "78", школьнице диагностировали переломы поясничного, грудного отделов позвоночника и левой руки.

"Во время тренировки руководители зарничного отряда не организовали безопасный спуск со скалодрома ребёнку, девочка неправильно пристегнула страховочный карабин к тросу и сорвалась вниз с высоты", — говорится в сообщении СК.

Кадр с места летнего лагеря, где девочка сорвалась со скалодрома. Фото © Telegram / Прокуратура Ленобласти

Уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, обстоятельствами ЧП заинтересовалась прокуратура Ленобласти. Сотрудники ведомства дадут оценку соблюдения требований техники безопасности при проведении тренировочных мероприятий, а также соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.