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Регион
2 июня, 19:34

"Приплавился": В Кузбассе школьник залез на трансформатор и получил страшные ожоги

В Кемеровской области школьник залез на трансформаторную подстанцию и обгорел

В Кемеровской области школьник забрался на трансформаторную подстанцию и получил множество ожогов. Об инциденте сообщает СУ СК РФ по региону.

Всё произошло в посёлке городского типа Тисуль. Вечером 1 июня девятилетний мальчик залез на подстанцию на территории рынка и получил сильные ожоги поверхности тела. Ребёнок госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую помощь. Следственный комитет проводит проверку по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Свою проверку проводит и прокуратура.

По словам очевидцев, школьник буквально приплавился к щитку. По разным данным, у ребёнка обоженно от 60% до 80% тела. Местный портал Vse42 со ссылкой на пользователей соцсетей сообщает, что мальчику ампутировали ноги. Официальных комментариев пока не поступало.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Чапаевске Самарской области трое подростков получили сильный удар током от линии электропередач. Чудом уцелевший школьник рассказал, что они с товарищами решили "поприкалываться" и совсем не ожидали таких последствий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Super8

Николай Рюмин
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