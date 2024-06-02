"Приплавился": В Кузбассе школьник залез на трансформатор и получил страшные ожоги

В Кемеровской области школьник забрался на трансформаторную подстанцию и получил множество ожогов. Об инциденте сообщает СУ СК РФ по региону.

Всё произошло в посёлке городского типа Тисуль. Вечером 1 июня девятилетний мальчик залез на подстанцию на территории рынка и получил сильные ожоги поверхности тела. Ребёнок госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую помощь. Следственный комитет проводит проверку по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Свою проверку проводит и прокуратура.

По словам очевидцев, школьник буквально приплавился к щитку. По разным данным, у ребёнка обоженно от 60% до 80% тела. Местный портал Vse42 со ссылкой на пользователей соцсетей сообщает, что мальчику ампутировали ноги. Официальных комментариев пока не поступало.