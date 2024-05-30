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Регион
30 мая, 12:09
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В Чапаевске ударило током трёх подростков, дотронувшихся удочкой до проводов ЛЭП

Трое подростков в Чапаевске Самарской области получили сильный удар током, когда один из них забавы ради зацепил провода линии электропередачи удочкой. Двое из них госпитализированы в тяжёлом состоянии. Видео с моментом происшествия публикует SHOT.

В Самарской области троих парней ударило мощнейшим разрядом тока. Видео © SHOT

На заснятых кадрах видно, как один из мальчиков закидывает удочку на провод, за чем сразу же следует яркая вспышка. От разряда пострадали все трое подростков, их доставили в больницу. При этом один из них в коме.

По данным SHOT, у одного ожоги 85% тела, задеты 43% органов, он в сознании. У второго — 45%, мальчики находятся в ожоговом центре в больнице имени Середавина в Самаре. Третьему подростку повезло больше — его отбросило в сторону, он серьёзно не пострадал.

Пострадавшие мальчики. Фото © SHOT

Пострадавшие мальчики. Фото © SHOT

Чудом уцелевший школьник рассказал, что они с товарищами решили "поприкалываться" и совсем не ожидали таких последствий. Всё произошло, когда компания девятиклассников возвращалась домой. По словам их знакомых, парни — хорошие друзья, растут в благополучных семьях, а произошедшее — всего лишь подростковая шалость. Теперь учителя школы, знакомые и одноклассники собирают пострадавшим деньги на лечение.

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А другая детская забава в Ставропольском крае кончилась ещё печальнее. Как рассказывал Life.ru, ребёнок погиб от удара током, когда воздушный змей, с которым он играл, зацепился за провода ЛЭП. Предположительно, игрушка крепилась на металлическом проводе, что обеспечило высокую электропроводимость и трагический исход.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Юрий Лысенко
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