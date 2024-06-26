Москвич в стрингах оголился на детской площадке и с кулаками отстаивал своё право на загар

В Москве мужчина в трусах решил позагорать на детской площадке и набросился на девушку, которой это не понравилось. Как сообщает SHOT, всё произошло во дворе дома на Криворожской улице.

В Москве загоравший на детской площадке мужчина в трусах набросился на девушку. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, девушка увидела двух полуголых джентльменов, которые решили подрумянить спину и ягодицы в не совсем подходящем для этого месте. Причём отдыхающие хорошо устроились и уходить не собирались. Ошарашенная москвичка решила снять происходящее на видео и пригрозила мужчинам полицией, однако один из них набросился на неё с кулаками.

"Давай, вызови. Я тебя сейчас [ударю], чтобы было за что вызывать! Давай, иди сюда!" — прокричал полуголый агрессор, которому явно не понравилось, что он станет звездой Интернета.

Заявление на мужчину девушка уже написала. Сейчас в ситуации разбираются полицейские.