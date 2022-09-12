Кубанская полиция ищет россиян, устроивших оргию на пляже в Туапсе на глазах у детей

Полиция разыскивает четверых участников оргии на пляже в Туапсе. Об этом сообщили в главке МВД по Краснодарскому краю.

Как уточнили в ведомстве РИА "Новости", материал зарегистрирован в дежурной части отдела МВД РФ по Туапсинскому району. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Перед этим в Сети появился ролик, на котором группа россиян средь бела дня устроила оргию на пляже, где в это время находились дети.