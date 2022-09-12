Кубанская полиция ищет россиян, устроивших оргию на пляже в Туапсе на глазах у детей
Россияне устроили оргию на пляже в Туапсе. Обложка © Кадр из видео Telegram-канала SHOT
Полиция разыскивает четверых участников оргии на пляже в Туапсе. Об этом сообщили в главке МВД по Краснодарскому краю.
Как уточнили в ведомстве РИА "Новости", материал зарегистрирован в дежурной части отдела МВД РФ по Туапсинскому району. Сейчас правоохранители проводят проверку.
Перед этим в Сети появился ролик, на котором группа россиян средь бела дня устроила оргию на пляже, где в это время находились дети.
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