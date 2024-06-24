24-летний москвич разбился насмерть при падении с 15-го этажа, когда загорал на балконе

В Москве 24-летний местный житель упал с 15-го этажа, когда загорал на балконе. Молодой человек принимал солнечные ванны, после чего у него вдруг у него закружилась голова.

Сайт МК.ru выяснил, что жуткий инцидент произошёл в одном из домов на Чонгарском бульваре на юге Москвы. Парень в тот злополучный день получил образование нутрициолога, он предупредил отца о том, что пойдет ненадолго позагорать на балкон. Родитель пошёл на кухню приготовить еду, а сын снял с себя футболку и лёг загорать.

Спустя 20 минут москвич почувствовал сильное сердцебиение. Он встал подышать воздухом, но у него сильно закружилась голова. Молодой человек взялся за балконное ограждение и позвал на помощь отца, но было уже поздно. Силы оставили парня, и он упал на асфальт, после чего скончался.

Выяснилось, что последнее время москвича беспокоил учащённый ритм сердца. Молодой человек записался на обследование, но не успел посетить врача.