В Нижнем Новгороде 5-летняя девочка погибла после падения с восьмого этажа

В Нижнем Новгороде пятилетняя девочка погибла после того, как упала из окна многоэтажки. Как отметили в МЧС, спасти малышку не получилось, она умерла на месте.

Дом, с восьмого этажа которого выпала девочка в Нижнем Новгороде. Фото © Telegram / МЧС России

"В Нижнем Новгороде ребёнок выпал из окна. Трагедия произошла в многоквартирном жилом доме на улице Льва Толстого. Малышка пяти лет выпала из окна восьмого этажа. К сожалению, спасти её не удалось, она погибла сразу", — заявили в пресс-службе ведомства.

В МЧС призвали родителей не оставлять открытыми окна перед уходом и установить на них блокираторы. Причём важно помнить, что москитные сетки не уберегут малыша от падения. Также лучше не ставить рядом с окнами диваны и стулья.