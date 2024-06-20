В Нижнем Новгороде 5-летняя девочка погибла после падения с восьмого этажа
Девочка, которая упала с восьмого этажа в Нижнем Новгороде. Обложка © Telegram / МЧС России
В Нижнем Новгороде пятилетняя девочка погибла после того, как упала из окна многоэтажки. Как отметили в МЧС, спасти малышку не получилось, она умерла на месте.
Дом, с восьмого этажа которого выпала девочка в Нижнем Новгороде. Фото © Telegram / МЧС России
"В Нижнем Новгороде ребёнок выпал из окна. Трагедия произошла в многоквартирном жилом доме на улице Льва Толстого. Малышка пяти лет выпала из окна восьмого этажа. К сожалению, спасти её не удалось, она погибла сразу", — заявили в пресс-службе ведомства.
В МЧС призвали родителей не оставлять открытыми окна перед уходом и установить на них блокираторы. Причём важно помнить, что москитные сетки не уберегут малыша от падения. Также лучше не ставить рядом с окнами диваны и стулья.
Ранее Life.ru писал, что в Москве четырёхлетняя девочка погибла после падения из окна девятого этажа. Малышка решила опереться на москитную сетку, но та не выдержала её.