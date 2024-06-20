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20 июня, 18:48
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В Нижнем Новгороде 5-летняя девочка погибла после падения с восьмого этажа

Девочка, которая упала с восьмого этажа в Нижнем Новгороде. Обложка © Telegram / МЧС России

Девочка, которая упала с восьмого этажа в Нижнем Новгороде. Обложка © Telegram / МЧС России

В Нижнем Новгороде пятилетняя девочка погибла после того, как упала из окна многоэтажки. Как отметили в МЧС, спасти малышку не получилось, она умерла на месте.

Дом, с восьмого этажа которого выпала девочка в Нижнем Новгороде. Фото © Telegram / МЧС России

Дом, с восьмого этажа которого выпала девочка в Нижнем Новгороде. Фото © Telegram / МЧС России

"В Нижнем Новгороде ребёнок выпал из окна. Трагедия произошла в многоквартирном жилом доме на улице Льва Толстого. Малышка пяти лет выпала из окна восьмого этажа. К сожалению, спасти её не удалось, она погибла сразу", — заявили в пресс-службе ведомства.

В МЧС призвали родителей не оставлять открытыми окна перед уходом и установить на них блокираторы. Причём важно помнить, что москитные сетки не уберегут малыша от падения. Также лучше не ставить рядом с окнами диваны и стулья.

Жители Балашихи сняли на видео, как малыш-эквилибрист с 11-го этажа разгуливает по подоконнику
Жители Балашихи сняли на видео, как малыш-эквилибрист с 11-го этажа разгуливает по подоконнику

Ранее Life.ru писал, что в Москве четырёхлетняя девочка погибла после падения из окна девятого этажа. Малышка решила опереться на москитную сетку, но та не выдержала её.

Никита Осипов
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