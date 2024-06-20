Жители Балашихи сняли на видео, как малыш-эквилибрист с 11-го этажа разгуливает по подоконнику

Жуткое видео сняли жители улицы Твардовского в подмосковной Балашихе. Десятки людей стали очевидцами того, как маленький мальчик разгуливает по подоконнику с внешней стороны дома на высоте 11-го этажа.

В Балашихе ребёнок вылез из окна на 11-м этаже и разгуливал по подоконнику. Видео © SHOT

По данным SHOT, в это время неравнодушные граждане пытались звонить и стучать в квартиру, но тщетно — им никто не открыл. Позже выяснится, что мать всё-таки была дома, но крепко спала, находясь, по-видимому, в состоянии алкогольного опьянения. До ребёнка-эквилибриста пытались докричаться из соседних окон, чтобы он залез назад в квартиру, но и это не помогало.

К счастью, всё обошлось. Теперь семью проверяют органы опеки.