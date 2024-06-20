Жители Балашихи сняли на видео, как малыш-эквилибрист с 11-го этажа разгуливает по подоконнику
SHOT: В Балашихе ребёнок вылез из окна на 11-м этаже и разгуливал по подоконнику
Жуткое видео сняли жители улицы Твардовского в подмосковной Балашихе. Десятки людей стали очевидцами того, как маленький мальчик разгуливает по подоконнику с внешней стороны дома на высоте 11-го этажа.
В Балашихе ребёнок вылез из окна на 11-м этаже и разгуливал по подоконнику. Видео © SHOT
По данным SHOT, в это время неравнодушные граждане пытались звонить и стучать в квартиру, но тщетно — им никто не открыл. Позже выяснится, что мать всё-таки была дома, но крепко спала, находясь, по-видимому, в состоянии алкогольного опьянения. До ребёнка-эквилибриста пытались докричаться из соседних окон, чтобы он залез назад в квартиру, но и это не помогало.
К счастью, всё обошлось. Теперь семью проверяют органы опеки.
А ранее Life.ru рассказывал, как россиянин на лету поймал выброшенную с пятого этажа годовалую кроху. Изначально сообщалось, что малышка упала на козырёк магазина, а снег якобы смягчил удар. Но оказалось, что в этой истории есть герой — Альберт Бикмуллин. Это он спас жизнь ребёнку, поймав малышку буквально на лету.