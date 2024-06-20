Четырёхлетняя девочка погибла после падения из окна 9-го этажа в Москве. По данным столичной прокуратуры, трагедия произошла на улице Корнейчука.

"Девочка 2020 года рождения скончалась от полученных в результате падения с высоты травм. Малышка выпала из окна, оперевшись на москитную сетку", — сообщили в ведомстве.