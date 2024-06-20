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19 июня, 22:41

Четырёхлетняя девочка погибла после падения из окна 9-го этажа в Москве

Прокуратура Москвы: Четырёхлетняя девочка погибла после падения из окна

Четырёхлетняя девочка погибла после падения из окна 9-го этажа в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Четырёхлетняя девочка погибла после падения из окна 9-го этажа в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Четырёхлетняя девочка погибла после падения из окна 9-го этажа в Москве. По данным столичной прокуратуры, трагедия произошла на улице Корнейчука.

"Девочка 2020 года рождения скончалась от полученных в результате падения с высоты травм. Малышка выпала из окна, оперевшись на москитную сетку", — сообщили в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что детей нельзя оставлять без присмотра в помещениях, где открыто окно или есть малейшая вероятность, что ребёнок может его самостоятельно открыть.

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С наступлением лета такие трагедии, к сожалению, происходят всё чаще. Не так давно в Москве девочка выпала из окна 9-го этажа, прислонившись к москитной сетке. От полученных травм она скончалась в больнице.

Оксана Попова
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