Четырёхлетняя девочка погибла после падения из окна 9-го этажа в Москве
Прокуратура Москвы: Четырёхлетняя девочка погибла после падения из окна
Четырёхлетняя девочка погибла после падения из окна 9-го этажа в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Четырёхлетняя девочка погибла после падения из окна 9-го этажа в Москве. По данным столичной прокуратуры, трагедия произошла на улице Корнейчука.
"Девочка 2020 года рождения скончалась от полученных в результате падения с высоты травм. Малышка выпала из окна, оперевшись на москитную сетку", — сообщили в ведомстве.
В ведомстве напомнили, что детей нельзя оставлять без присмотра в помещениях, где открыто окно или есть малейшая вероятность, что ребёнок может его самостоятельно открыть.
С наступлением лета такие трагедии, к сожалению, происходят всё чаще. Не так давно в Москве девочка выпала из окна 9-го этажа, прислонившись к москитной сетке. От полученных травм она скончалась в больнице.