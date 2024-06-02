В больнице умерла девочка, которая выпала с девятого этажа на востоке Москвы
Москитная сетка, на которую оперлась девочка в Москве и выпала. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Маленькая девочка, которая выпала из окна квартиры на девятом этаже на востоке Москвы, умерла в больнице. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России.
"Несмотря на усилия врачей, девочка 2021 года рождения скончалась от полученных повреждений. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Как сообщал Life.ru, трагедия произошла сегодня, 2 июня, на улице Реутовской. После падения с высоты малышка сразу же была госпитализирована.