В больнице умерла девочка, которая выпала с девятого этажа на востоке Москвы

Маленькая девочка, которая выпала из окна квартиры на девятом этаже на востоке Москвы, умерла в больнице. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России.

"Несмотря на усилия врачей, девочка 2021 года рождения скончалась от полученных повреждений. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" (ч. 1 ст. 109 УК РФ).