Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 14:46

В больнице умерла девочка, которая выпала с девятого этажа на востоке Москвы

Москитная сетка, на которую оперлась девочка в Москве и выпала. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Москитная сетка, на которую оперлась девочка в Москве и выпала. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Маленькая девочка, которая выпала из окна квартиры на девятом этаже на востоке Москвы, умерла в больнице. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России.

"Несмотря на усилия врачей, девочка 2021 года рождения скончалась от полученных повреждений. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Как сообщал Life.ru, трагедия произошла сегодня, 2 июня, на улице Реутовской. После падения с высоты малышка сразу же была госпитализирована.

На Урале двухлетняя девочка выпала с пятого этажа и выжила
На Урале двухлетняя девочка выпала с пятого этажа и выжила
Наталья Исакова
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров