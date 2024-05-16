Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 15:37

Первоклашка из Калининграда чудом выжила при падении из окна пятого этажа

Amber Mash: Семилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Калининграде

Первоклассница выпала из окна пятого этажа в доме по улице Сибирякова в Калининграде. Об инциденте сообщает Amber Mash. По данным телеграм-канала, девочка выжила, её госпитализировали в детскую областную больницу с переломами позвоночника и руки.

А ранее в Омске шестилетняя девочка упала с высоты 13-го этажа и чудом выжила. Дверь на балкон была открытой, так как мама пекла куличи и в квартире было очень жарко. Туда-то и прошмыгнула неугомонная малютка. В Ульяновске старшеклассница тоже выжила, упав с высоты 16-го этажа. Школьница приземлилась на деревья, ветки которых сломались под весом её тела, смягчив падение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
  • Новости
  • Происшествия
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров