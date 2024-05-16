Первоклашка из Калининграда чудом выжила при падении из окна пятого этажа

Первоклассница выпала из окна пятого этажа в доме по улице Сибирякова в Калининграде. Об инциденте сообщает Amber Mash . По данным телеграм-канала, девочка выжила, её госпитализировали в детскую областную больницу с переломами позвоночника и руки.

А ранее в Омске шестилетняя девочка упала с высоты 13-го этажа и чудом выжила. Дверь на балкон была открытой, так как мама пекла куличи и в квартире было очень жарко. Туда-то и прошмыгнула неугомонная малютка. В Ульяновске старшеклассница тоже выжила, упав с высоты 16-го этажа. Школьница приземлилась на деревья, ветки которых сломались под весом её тела, смягчив падение.