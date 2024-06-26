Осуждённая и выдворенная из РФ журналистка Кобра Хассани вернулась в Кабул

Осуждённая за незаконное пересечение границы России афганская журналистка Кобра Хассани вернулась в Кабул. Она находится с отцом и братом, рассказал председатель афганской диаспоры в Санкт-Петербурге Бахтияр Наби. Он пояснил, что ранее Хассани опасалась возвращаться в Афганистан, так как думала, что её будут преследовать за взгляды.

"Мы неоднократно с ней про это говорили, сейчас в Афганистане всё спокойно, здесь нет никакой опасности для неё", — сказал Наби в беседе с РИА "Новости" .

Кобра Хассани — журналистка из Афганистана, сотрудничавшая с иностранными СМИ. До августа 2021 года она работала на афганском телевидении, выступала за права женщин. Однако позже она уехала из родной страны, заявив, что её хотят убить. После побега Хассани оказалась в Таджикистане, а затем на территории Украины. В мае 2022 года журналистка попыталась попасть в Европу через Петербург вместе с другими афганскими беженцами, но их задержали российские правоохранители. В феврале этого года Кировский районный суд Петербурга огласил приговоры афганцам, пытавшимся через РФ незаконно въехать в ЕС. Так, организатор получил четыре года колонии, а 12 беженцев, в том числе Хассани, и их посредник — по два года колонии-поселения. Однако за счёт времени, проведённого в СИЗО, наказание сочли уже отбытым.