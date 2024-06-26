МИД обязал австрийскую журналистку покинуть Россию

Журналистку австрийской радиовещательной компании ORF Каролу Шнайдер обязали покинуть территорию России в ответ на отзыв аккредитации у корреспондента ТАСС Арины Давидян. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"26 июня в МИД России была вызвана шеф-корреспондент московского бюро Австрийского радио и телевидения "ОРФ" Карола Шнайдер. Ей предписано сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что РФ идёт на данный шаг, так как это вынужденная ответная мера в связи с продолжающейся дискриминацией российских журналистов в Австрии. При этом если Вена пересмотрит своё решение в отношении Давидян, то аккредитация Шнайдер может быть восстановлена, отметили в российском МИДе.