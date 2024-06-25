МИД России объявил об ответе на санкции Евросоюза
Россия с 25 июня вводит ограничения для СМИ государств – членов ЕС
Россия с 25 июня вводит ограничения для ряда европейских СМИ, сообщает МИД РФ. Эта мера стала ответом на решение Совета ЕС о запрете "любой вещательной активности" трём российским СМИ (РИА "Новости", МИЦ "Известия" и "Российская газета").
"Вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств – членов Евросоюза и общееэсовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции", — заявили в ведомстве.
Там добавили, что Москва неоднократно предупреждала, что политически мотивированные притеснения российских журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции. Тем не менее Брюссель очередным нелегитимным запретом вынудил Москву на принятие зеркальных мер.
В МИД заявили также, что, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, РФ также пересмотрит своё сегодняшнее решение.
В российский чёрный список вошли СМИ из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии.
В частности, это немецкие издания Der Spiegel и Die Zeit, испанские газеты El Mundo и El Pais, итальянские La Stampa и La Repubblica, телеканал Latvian Television, польский телеканал Belsat, финская телерадиокомпания Yleisradio, французские СМИ Le Monde и Agence France-Presse, эстонские ERR и Delfi, а также издание Politico.
А накануне, 24 июня, ЕС утвердил очередной — уже 14-й — пакет санкций против России. Ограничительные меры ввели против 116 физических и юридических лиц. В частности, под санкционное давление подпали певцы Shaman (Ярослав Дронов), Полина Гагарина и актёр Иван Охлобыстин. В Кремле уже заявили, что антироссийские санкции бумерангом бьют по их инициаторам.
Life.ru