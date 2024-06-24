Совет ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. В их числе ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты, запрет на инвестиции, предоставление товаров и услуг для завершения проектов "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ", а также санкции против 116 физических и юридических лиц.

"ЕС запретит услуги по перегрузке российского СПГ на территории ЕС с целью транзита в третьи страны. Это касается перегрузки как с судна на судно, так и с судна на берег, не затрагивает импорт, а только реэкспорт в третьи страны через ЕС", — говорится в документе.

При этом Евросоюз собирается продолжить закупку российского сжиженного природного газа, но запретит его реэкспорт.

Также в пакете содержится запрет на импорт гелия из России и экспорт марганцевых руд, ряд видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.

Кроме того, в рамках 14-го пакета санкций ЕС ограничит приём заявок на регистрацию прав интеллектуальной собственности от российских физических и юридических лиц, запретит своим авиакомпаниям выполнять чартеры и частные перелёты по заказу россиян, а также запретит любые нерегулярные рейсы для граждан ЕС над своей территорией.

Ещё один пункт — запрет России продавать, покупать или ввозить на территорию ЕС культурные ценности, которые, по мнению европейских чиновников, могли быть вывезены с Украины. Также ЕС запретил своим СМИ и неправительственным организациям (НПО) получать любое финансирование из России.

Санкции введены против 116 физических и юридических лиц, в том числе 61 фирмы из России, Китая, ОАЭ, Турции, против которых введены ограничения на экспорт технологий двойного назначения.