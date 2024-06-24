ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России
Совет ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. В их числе ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты, запрет на инвестиции, предоставление товаров и услуг для завершения проектов "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ", а также санкции против 116 физических и юридических лиц.
"ЕС запретит услуги по перегрузке российского СПГ на территории ЕС с целью транзита в третьи страны. Это касается перегрузки как с судна на судно, так и с судна на берег, не затрагивает импорт, а только реэкспорт в третьи страны через ЕС", — говорится в документе.
При этом Евросоюз собирается продолжить закупку российского сжиженного природного газа, но запретит его реэкспорт.
Также в пакете содержится запрет на импорт гелия из России и экспорт марганцевых руд, ряд видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.
Кроме того, в рамках 14-го пакета санкций ЕС ограничит приём заявок на регистрацию прав интеллектуальной собственности от российских физических и юридических лиц, запретит своим авиакомпаниям выполнять чартеры и частные перелёты по заказу россиян, а также запретит любые нерегулярные рейсы для граждан ЕС над своей территорией.
Ещё один пункт — запрет России продавать, покупать или ввозить на территорию ЕС культурные ценности, которые, по мнению европейских чиновников, могли быть вывезены с Украины. Также ЕС запретил своим СМИ и неправительственным организациям (НПО) получать любое финансирование из России.
Санкции введены против 116 физических и юридических лиц, в том числе 61 фирмы из России, Китая, ОАЭ, Турции, против которых введены ограничения на экспорт технологий двойного назначения.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскрывал подробности очередного санкционного пакета. Он рассказал, что туда войдут меры, направленные на то, чтобы не позволить Москве нейтрализовать или преодолеть ограничения.
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