Боррель раскрыл детали 14-го пакета санкций против РФ
Боррель: Новый пакет санкций затронет ВПК, финансовый и энергосектор РФ
Жозеп Боррель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Новый, 14-й, пакет антироссийских санкций затронет энергетику, оборонный и финансовый секторы РФ. Об этом заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
"Мы договорились по 14-му пакету. Он нацелен на военно-промышленный комплекс, финансовый сектор, энергетический сектор", — написал он в соцсети Х.
Вместе с тем, по словам главы европейской дипломатии, в новый санкционный пакет войдут меры, направленные на то, чтобы не позволить Москве нейтрализовать или преодолеть ограничения.
Ранее стало известно, что послы Евросоюза согласовали очередной — уже 14-й — пакет санкций против России. Сообщалось, что он включает как "целевые ограничения", так и меры по "закрытию дыр" в прошлых пакетах. До этого СМИ узнали, что в рамках 14-го пакета санкций ЕС хотел ввести ограничения против 22 компаний и более чем 20 граждан, в их число попала даже певица Полина Гагарина.