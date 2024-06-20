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20 июня, 17:35

Боррель раскрыл детали 14-го пакета санкций против РФ

Боррель: Новый пакет санкций затронет ВПК, финансовый и энергосектор РФ

Жозеп Боррель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Жозеп Боррель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Новый, 14-й, пакет антироссийских санкций затронет энергетику, оборонный и финансовый секторы РФ. Об этом заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

"Мы договорились по 14-му пакету. Он нацелен на военно-промышленный комплекс, финансовый сектор, энергетический сектор", — написал он в соцсети Х.

Вместе с тем, по словам главы европейской дипломатии, в новый санкционный пакет войдут меры, направленные на то, чтобы не позволить Москве нейтрализовать или преодолеть ограничения.

Ранее стало известно, что послы Евросоюза согласовали очередной — уже 14-й — пакет санкций против России. Сообщалось, что он включает как "целевые ограничения", так и меры по "закрытию дыр" в прошлых пакетах. До этого СМИ узнали, что в рамках 14-го пакета санкций ЕС хотел ввести ограничения против 22 компаний и более чем 20 граждан, в их число попала даже певица Полина Гагарина.

Глава ЕК приоткрыла содержание нового пакета санкций против России
Глава ЕК приоткрыла содержание нового пакета санкций против России
Наталья Исакова
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