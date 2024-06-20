Боррель раскрыл детали 14-го пакета санкций против РФ

Вместе с тем, по словам главы европейской дипломатии, в новый санкционный пакет войдут меры, направленные на то, чтобы не позволить Москве нейтрализовать или преодолеть ограничения.

Ранее стало известно, что послы Евросоюза согласовали очередной — уже 14-й — пакет санкций против России. Сообщалось, что он включает как "целевые ограничения", так и меры по "закрытию дыр" в прошлых пакетах. До этого СМИ узнали, что в рамках 14-го пакета санкций ЕС хотел ввести ограничения против 22 компаний и более чем 20 граждан, в их число попала даже певица Полина Гагарина.