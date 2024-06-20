Послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций против РФ — на этот раз, как обещают, "мощный"
Послы ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций
Послы Евросоюза согласовали очередной — уже 14-й — пакет санкций против России. Об этом сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.
В сообщении говорится, что новый пакет — "мощный и значительный". Его содержание пока не раскрывается, но известно, что он включает как "целевые ограничения", так и меры по "закрытию дыр" в прошлых пакетах.
А ранее СМИ узнали, что в рамках 14-го пакета антироссийских санкций ЕС хотел ввести ограничения против 22 компаний и свыше 20 граждан, в их число попала даже певица Полина Гагарина.
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