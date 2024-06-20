Послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций против РФ — на этот раз, как обещают, "мощный"

Послы Евросоюза согласовали очередной — уже 14-й — пакет санкций против России. Об этом сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.

В сообщении говорится, что новый пакет — "мощный и значительный". Его содержание пока не раскрывается, но известно, что он включает как "целевые ограничения", так и меры по "закрытию дыр" в прошлых пакетах.