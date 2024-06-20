Глава ЕК приоткрыла содержание нового пакета санкций против России

Новый пакет антироссийских санкций будет нацелен на энергетический сектор, банковские услуги и технологии. Такой анонс опубликовала у себя в соцсети Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пообещала, что очередная волна ограничений будет жёсткой.

"Этот пакет ещё больше лишит Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронет теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом", — сообщила Фон дер Ляйен.

О том, что послы Евросоюза согласовали очередной — уже 14-й — пакет санкций против России, было известно и ранее. Сообщалось, что он включает как "целевые ограничения", так и меры по "закрытию дыр" в прошлых пакетах. Кроме того, Евросоюз собирается ввести санкции против певицы Полины Гагариной, а ещё в чёрный список собираются включить российских предпринимателей: Игоря Алтушкина, Романа Троценко и Таймураза Боллоева.