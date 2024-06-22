В Лаборатории Касперского оценили попадание руководства под американские санкции

То, что членов руководства Лаборатории Касперского включили в американский санкционный список, никак не отразится на бизнесе, ведь компания, как и её дочерние организации вместе с гендиректором Евгением Касперским, не входят в список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

"Текущий шаг не повлияет на устойчивость компании, поскольку сама Лаборатория Касперского, её дочерние компании и генеральный директор не включены в список OFAC", — пояснили в пресс-службе компании.

Там также сочли решение регулятора США необоснованным. В Лаборатории Касперского уверены, что оно продиктовано нынешней геополитической ситуацией, а не результатом оценки целостности продуктов и операционных процессов. В компании подчеркнули, что Лаборатория Касперского, как и её руководство, не связаны с правительством, а потому обвинения OFAC — это спекуляция, не предполагающая приведения достоверных доказательств.