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Руководство Лаборатории Касперского подпало под санкции США

Минфин США объявил о санкциях против руководства Лаборатории Касперского

21 июня, 14:50
Руководство Лаборатории Касперского попало в санкционный список США. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Руководство Лаборатории Касперского попало в санкционный список США. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Министерство финансов США пополнило санкционный перечень. Теперь в него добавлены ещё 12 россиян, в том числе руководство компании "Лаборатория Касперского". Данные опубликованы на сайте американского ведомства.

Как указано в тексте, санкции введены против исполнительного директора организации Андрея Тихонова и управляющего директора в России и странах СНГ Анны Кулашовой.

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Напомним, ранее власти США запретили применять на территории своей страны программное обеспечение, сделанное Лабораторией Касперского. Компания, как и любые её правопреемники, также не может заключать сделки, связанные со сферой информационно-коммуникационных технологий.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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