Руководство Лаборатории Касперского подпало под санкции США Минфин США объявил о санкциях против руководства Лаборатории Касперского 21 июня, 14:50 Руководство Лаборатории Касперского попало в санкционный список США. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Министерство финансов США пополнило санкционный перечень. Теперь в него добавлены ещё 12 россиян, в том числе руководство компании "Лаборатория Касперского". Данные опубликованы на сайте американского ведомства.

Как указано в тексте, санкции введены против исполнительного директора организации Андрея Тихонова и управляющего директора в России и странах СНГ Анны Кулашовой.

Напомним, ранее власти США запретили применять на территории своей страны программное обеспечение, сделанное Лабораторией Касперского. Компания, как и любые её правопреемники, также не может заключать сделки, связанные со сферой информационно-коммуникационных технологий.

Авторы Татьяна Миссуми