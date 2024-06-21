В США запретили применять программное обеспечение Лаборатории Касперского

Власти Соединённых Штатов запретили применять на территории своей страны программное обеспечение, сделанное компанией Лаборатория Касперского. Информация об этом содержится в уведомлении Минторга США, размещённом на сайте Федерального реестра.

В тексте документа говорится, что компания Евгения Касперского, а также любые её преемники или правопреемники с полуночи 29 сентября по времени Восточного побережья США не смогут вступать в трансакции, которые связаны со сферой информационно-коммуникационных технологий. Помимо того, с 20 июля Лаборатория Касперского не сможет вступать на американской территории в какие-либо новые договорённости.