Американцам могут запретить пользоваться программами "Лаборатории Касперского"

Уже в этом месяце администрация действующего хозяина Белого дома Джо Байдена может запретить американцам пользоваться некоторыми услугами и продуктами "Лаборатории Касперского". Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники, в этом вопросе офис президента США руководствовался соображениями национальной безопасности.

По данным канала, в настоящее время эта инициатива находится на стадии доработки. Если её реализуют, то компании Евгения Касперского будет запрещено предоставлять доступ к некоторым своим продуктам и услугам в Соединённых Штатах.

Журналисты подчеркнули, что американским государственным организациям и так запрещено пользоваться продукцией "Лаборатории Касперского", однако новый беспрецедентный запрет коснётся и частных компаний. Источники CNN связывают это решение с намерением Белого дома снизить риск для критически важной инфраструктуры страны.

В то же время сообщается, что по всему миру более 400 миллионов человек и 240 тысяч организаций пользуются программным обеспечением, разработанным специалистами "Лаборатории Касперского". При этом неясно, сколько из них находится в США.