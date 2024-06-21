Евросоюз утвердит 14-й пакет антироссийских санкций 24 июня

Министры иностранных дел Евросоюза намерены 24 июня принять четырнадцатый пакет санкций в отношении России. Об этом сказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

Ранее Life.ru писал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала секторы, на которые нацелен 14-й пакет санкций. По её словам, новые ограничения повлияют на доступ к ключевым технологиям, дальнейшим доходам от энергетики, затронут теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскрыл подробности очередного санкционного пакета. Он рассказал, что туда войдут меры, направленные на то, чтобы не позволить Москве нейтрализовать или преодолеть ограничения.