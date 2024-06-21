ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Евросоюз утвердит 14-й пакет антироссийских санкций 24 июня

21 июня, 13:50
Евросоюз утвердит 14-й пакет антироссийских санкций 24 июня. Обложка © ТАСС / ЕРА

Евросоюз утвердит 14-й пакет антироссийских санкций 24 июня. Обложка © ТАСС / ЕРА

Министры иностранных дел Евросоюза намерены 24 июня принять четырнадцатый пакет санкций в отношении России. Об этом сказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Ожидаем, что в понедельник будет утверждён 14-й пакет санкций против России", — подчеркнул он.

Политолог раскрыл цель нового пакета антироссийских санкций ЕС
Политолог раскрыл цель нового пакета антироссийских санкций ЕС

Ранее Life.ru писал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала секторы, на которые нацелен 14-й пакет санкций. По её словам, новые ограничения повлияют на доступ к ключевым технологиям, дальнейшим доходам от энергетики, затронут теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскрыл подробности очередного санкционного пакета. Он рассказал, что туда войдут меры, направленные на то, чтобы не позволить Москве нейтрализовать или преодолеть ограничения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!