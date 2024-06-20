Политолог раскрыл цель нового пакета антироссийских санкций ЕС

Новый, уже 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза направлен против третьих стран. Ограничения призваны вернуть однополярный мир, такое мнение выразил политолог Дмитрий Солонников в эфире радио "Комсомольская правда".

"Последовательно ЕС пытается добиться того, чтобы весь мир работал в рамках юрисдикции, продиктованной Брюсселем. Точно так же США пытаются построить другие страны. Новые санкции — попытка давить на те страны, которые ведут самостоятельную политику", — говорит эксперт.

Эксперт добавил, что США и Евросоюз пытаются вернуть порядок однополярного мира и подчинить страны своим интересам.