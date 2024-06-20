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20 июня, 18:11

Политолог раскрыл цель нового пакета антироссийских санкций ЕС

Политолог Солонников: Новые санкции ЕС давят на самостоятельные страны

Новый, уже 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза направлен против третьих стран. Ограничения призваны вернуть однополярный мир, такое мнение выразил политолог Дмитрий Солонников в эфире радио "Комсомольская правда".

"Последовательно ЕС пытается добиться того, чтобы весь мир работал в рамках юрисдикции, продиктованной Брюсселем. Точно так же США пытаются построить другие страны. Новые санкции — попытка давить на те страны, которые ведут самостоятельную политику", — говорит эксперт.

Эксперт добавил, что США и Евросоюз пытаются вернуть порядок однополярного мира и подчинить страны своим интересам.

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Ранее Life.ru рассказывал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сектора, на которые нацелен 14-й пакет санкций. По её словам, новые ограничения повлияют на доступ к ключевым технологиям, дальнейшим доходам от энергетики, затронут теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскрыл подробности очередного санкционного пакета.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Николай Рюмин
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