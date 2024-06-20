"Снобизм никто не любит": Путин рассказал, что мир не простит США и другим западным странам

Мир не любит снобизм и не простит коллективному Западу давление, связанное с санкциями. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в Ханое на брифинге по итогам государственного визита во Вьетнам и КНДР. Он подчеркнул, что хамство Соединённых Штатов и давление на другие страны в стратегическом плане на самом деле идёт Вашингтону во вред.

"Что касается давления со стороны Вашингтона и других западных стран, да, на кого-то это действует, на кого-то не очень, но в любом случае — вот я хочу это подчеркнуть <…>, то хамство, с которым американские власти это делают, далеко не всегда идёт им на пользу, а в стратегическом плане только во вред, потому что этого снобизма никто не любит. И этого никто никогда, даже в среднесрочной исторической перспективе, не простит", — сказал глава государства.