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20 июня, 16:54

"Снобизм никто не любит": Путин рассказал, что мир не простит США и другим западным странам

Путин: Мир не любит снобизм и не простит Западу давление, связанное с санкциями

Мир не любит снобизм и не простит коллективному Западу давление, связанное с санкциями. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в Ханое на брифинге по итогам государственного визита во Вьетнам и КНДР. Он подчеркнул, что хамство Соединённых Штатов и давление на другие страны в стратегическом плане на самом деле идёт Вашингтону во вред.

Путин заявил, что мир не простит США и другим западным странам давление, связанное с санкциями. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Что касается давления со стороны Вашингтона и других западных стран, да, на кого-то это действует, на кого-то не очень, но в любом случае — вот я хочу это подчеркнуть <…>, то хамство, с которым американские власти это делают, далеко не всегда идёт им на пользу, а в стратегическом плане только во вред, потому что этого снобизма никто не любит. И этого никто никогда, даже в среднесрочной исторической перспективе, не простит", — сказал глава государства.

По словам российского лидера, Москва научилась преодолевать последствия санкций. Конечно, определённые трудности есть, но и пути решения всех этих проблем тоже существуют, подчеркнул президент.

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Ранее Путин в ходе пресс-конференции в Ханое назвал ожидаемой реакцию Запада на озвученные им мирные предложения по урегулированию украинского конфликта. Кроме того, президент допустил изменения в ядерной доктрине России и обратил внимание на то, что наша страна никого не просит о помощи в украинском конфликте.


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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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