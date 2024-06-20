"Снобизм никто не любит": Путин рассказал, что мир не простит США и другим западным странам
Путин: Мир не любит снобизм и не простит Западу давление, связанное с санкциями
Мир не любит снобизм и не простит коллективному Западу давление, связанное с санкциями. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в Ханое на брифинге по итогам государственного визита во Вьетнам и КНДР. Он подчеркнул, что хамство Соединённых Штатов и давление на другие страны в стратегическом плане на самом деле идёт Вашингтону во вред.
Путин заявил, что мир не простит США и другим западным странам давление, связанное с санкциями. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
"Что касается давления со стороны Вашингтона и других западных стран, да, на кого-то это действует, на кого-то не очень, но в любом случае — вот я хочу это подчеркнуть <…>, то хамство, с которым американские власти это делают, далеко не всегда идёт им на пользу, а в стратегическом плане только во вред, потому что этого снобизма никто не любит. И этого никто никогда, даже в среднесрочной исторической перспективе, не простит", — сказал глава государства.
По словам российского лидера, Москва научилась преодолевать последствия санкций. Конечно, определённые трудности есть, но и пути решения всех этих проблем тоже существуют, подчеркнул президент.
Ранее Путин в ходе пресс-конференции в Ханое назвал ожидаемой реакцию Запада на озвученные им мирные предложения по урегулированию украинского конфликта. Кроме того, президент допустил изменения в ядерной доктрине России и обратил внимание на то, что наша страна никого не просит о помощи в украинском конфликте.