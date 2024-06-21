Япония вновь расширила антироссийский санкционный список

Токио вводит санкции против 42 организаций и 11 физических лиц из России. Информация об этом была опубликована на официальном интернет-портале Министерства иностранных дел Японии.

Под новые ограничительные меры подпали Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина, АО "Туполев", Обуховский завод концерна "Алмаз-Антей", компании "Микрон", "Промтехнология", "Оборонлогистика", "Миландр" и другие. Среди физических лиц упоминаются секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина, другие пять членов ЦИК РФ, а также ещё пять россиян.

Стоит отметить, что текст документа содержит в себе меры по замораживанию активов. Помимо того, санкции включают в себя ограничение платежей и операций с капиталом.