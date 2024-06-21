ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 02:35

Япония вновь расширила антироссийский санкционный список

МИД Японии: Токио вводит санкции против 42 организаций и 11 лиц из России

Токио вводит санкции против 42 организаций и 11 физических лиц из России. Информация об этом была опубликована на официальном интернет-портале Министерства иностранных дел Японии.

Под новые ограничительные меры подпали Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина, АО "Туполев", Обуховский завод концерна "Алмаз-Антей", компании "Микрон", "Промтехнология", "Оборонлогистика", "Миландр" и другие. Среди физических лиц упоминаются секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина, другие пять членов ЦИК РФ, а также ещё пять россиян.

Стоит отметить, что текст документа содержит в себе меры по замораживанию активов. Помимо того, санкции включают в себя ограничение платежей и операций с капиталом.

Боррель раскрыл детали 14-го пакета санкций против РФ
Боррель раскрыл детали 14-го пакета санкций против РФ

Напомним, что 1 марта текущего года власти Японии обновили санкционный список, пополнив его новыми российскими компаниями и физлицами. Тогда под ограничения угодили 36 организаций и 12 человек.

Обложка ©

Pixabay / LittleMouse

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Япония
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров