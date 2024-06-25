"Мы не простим": Медведев ответил Западу на новый пакет санкций против России

Россия переживёт новые санкции, однако не забудет, не простит и не оставит безнаказанной попытку причинить вред её народу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (Совбез) РФ Дмитрий Медведев.

"Мы переживём эти новые санкции. Но мы не простим и не забудем, у нас хорошая память. Мы не оставим без ответа намерение причинить вред нашему народу. За это придётся заплатить!" — написал политик в англоязычном телеграм-канале. Аналогичный пост он опубликовал в соцсети X.