"Мы не простим": Медведев ответил Западу на новый пакет санкций против России
Медведев: Россия переживёт санкции, но не забудет и не простит их Западу
Россия переживёт новые санкции, однако не забудет, не простит и не оставит безнаказанной попытку причинить вред её народу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (Совбез) РФ Дмитрий Медведев.
"Мы переживём эти новые санкции. Но мы не простим и не забудем, у нас хорошая память. Мы не оставим без ответа намерение причинить вред нашему народу. За это придётся заплатить!" — написал политик в англоязычном телеграм-канале. Аналогичный пост он опубликовал в соцсети X.
Замглавы Совбеза обратил внимание на то, что экономика России нисколько не пострадала от уже существующих ограничений, а только нарастила обороты. По его словам, новый пакет санкций не принесёт РФ особого вреда, но станет "ещё одним актом враждебности" по отношению к стране.
А ранее Life.ru писал, что 24 июня ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Ограничительные меры ввели против 116 физических и юридических лиц. В частности, под санкционное давление подпали певцы Shaman (Ярослав Дронов), Полина Гагарина и актёр Иван Охлобыстин.
Life.ru / Павел Баранов